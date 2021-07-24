Частный самолет разбился под Хабаровском

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Частный самолет разбился под Хабаровском, пилот погиб, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в администрации района.

"Вблизи села Калинка разбился частный самолет местного аэроклуба. Погиб пилот, пассажир выжил, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным авария произошла во время взлета.

"На взлете произошел отказ техники", - сказал источник.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, легкомоторный самолет Р-2002 упал без последующего возгорания в районе аэродрома "Калинка" в 3:47 (мск).

"На место выехали пожарно-спасательные подразделения Хабаровского края. По предварительным данным на борту находилось два человека, один из них погиб, второй получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение", - отметили в управлении.

На месте работают сотрудники следственных органов. Всего задействовано 21 человек и 5 единиц техники. В Минздраве края "Интерфаксу" уточнили, что краевую клиническую больницу № 2 Хабаровска доставили женщину 40 лет в тяжелом состоянии с переломом обоих нижних конечностей.