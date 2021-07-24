Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета под Хабаровском

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело, в рамках которого будет расследовать крушение легкомоторного самолета в Хабаровском крае, сообщили "Интерфаксу" в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Следствием отрабатываются три версии случившегося - ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия", - отметили в следственном управлении.

Как сообщалось, легкомоторный самолет Р-2002 упал без последующего возгорания в районе аэродрома "Калинка" в 3:47 по московскому времени. По предварительным данным, на борту находилось два человека, один из них погиб, второй получил травмы. По данным регионального Минздрава, в краевую клиническую больницу № 2 Хабаровска в тяжелом состоянии доставили женщину 40 лет, у нее перелом обеих нижних конечностей. К месту происшествия выехала следственная группа и прокуратура.