Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что подхватил коронавирусную инфекцию.

"Действительно, на руках есть положительный результат теста (...), но самочувствие вполне нормальное, работаю дистанционно! В моем случае - привит, значит, вооружен", - написал глава города на своей странице в инстаграме.

Первый этап вакцинации Надсадин прошел 26 июня.

13 июля стало известно, что лечение от COVID-19 проходит председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Незадолго до этого он прошел вакцинацию первым компонентом.

Пресс-служба областного правительства отмечала, что иммунитет еще не успел сформироваться, "при этом болезнь проходит в легкой форме". Сам Белик полагает, что прививка ему помогла.