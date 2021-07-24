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На Кубани в результате ДТП с туристическим автобусом погиб человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в горном районе Краснодарского края в субботу, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы при прохождении поворота.

Как рассказали в пресс-службе, по факту аварии в районе поселка Мезмай Апшеронского района проводится проверка.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

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