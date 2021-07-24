Число жертв автоаварии на Кубани возросло до двух человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до двух человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В результате ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе, по предварительным данным, погибли два человека", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что еще трое пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 19 пострадавших.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация о происшествии поступила в субботу около 9:00. Автобус съехал с дороги на участке автодороги Нижегородская-Мезмай, 14-й километр.

Причиной аварии, по данным прокуратуры края, стал отказ тормозной системы при прохождении поворота.