Ребенок погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Нижнем Тагиле в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели от удара током мальчика, задевшего магазинный кондиционер, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, женщина со своим девятилетним сыном в ночь на субботу гуляла по улице Победы. Ребенок попросил купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где мальчик, сообщив, что ему жарко, решил выйти на улицу, и на крыльце магазина его ударило током.

"Со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю", - рассказали в прокуратуре.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, однако спасти его не удалось. "Несчастный случай произошел накануне дня рождения мальчика. Завтра, 25 июля, ему исполнилось бы десять лет", - отмечает пресс-служба.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Со своей стороны прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине.