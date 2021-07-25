Стрелявшего в полицию хозяина нарколаборатории под Петербургом искали 10 лет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Задержанный за производство наркотиков житель Волховского района Ленинградской области ранее был судим и сбежал из колонии, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что мужчина по имени Александр Платонов находился в розыске УФСИН по Петербургу и Ленинградской области. По данным на сайте ФСИН, в 2010 году суд в Псковской области приговорил Платонова к лишению свободы за преступление по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). В 2011 году ему удалось скрыться.

Ранее, добавил источник, Платонов также привлекался к уголовной ответственности по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), краже и превышении полномочий (ч.2 ст.158, ч.1 ст.286 УК РФ). В первом случае дело в отношении фигуранта было прекращено в связи с примирением сторон. По второму делу суд в 2007 году приговорил его к 1,5 годам заключения, а в 2008 году освободил условно-досрочно.

Информацией из официальных источников по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, Платонов был задержан накануне на своем участке в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области. По данным полиции, мужчина обустроил в сарае нарколабораторию, где производил, предположительно, мефедрон. При задержании он открыл стрельбу по полицейским из обреза охотничьего ружья. Для того, чтобы обезвредить хозяина участка, оперативникам пришлось применить табельное оружие. Мужчина был ранен в ногу, сотрудники полиции не пострадали.

По данным управления СКР по Ленинградской области, с участка изъяты более пяти килограммов запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и лабораторные емкости. Также полицейские нашли в доме несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы.

Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ) и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст.222 УК РФ). Также мужчина является фигурантом дела по статье о сбыте наркотиков в значительном размере (ч.3 ст.228.1 УК РФ), возбужденного ранее.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в отношении двух женщин, которых полицейские застали в доме Платонова, возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте наркотиков, психотропных веществ (ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным СМИ, Платонов имеет опыт службы в правоохранительных органах.