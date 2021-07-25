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В Тверской области мужчина погиб из-за взрыва на придомовом участке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тверской области устанавливают обстоятельства гибели местного жителя на придомовой территории в результате взрыва, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский. По данному факту организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд к месту произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники полиции и МЧС. Опрашиваются очевидцы.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Тверская область Жарковский

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