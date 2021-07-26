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Глава Башкирии потребовал уволить директоров детских лагерей из-за вспышек COVID

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров поручил уволить директоров детских оздоровительных лагерей, допустивших вспышки коронавирусной инфекции.

"Те руководители, которые это допустили (вспышки COVID-19 в детские лагеря - ИФ) должны быть уволены со своего основного рабочего места. Нам с ними не по пути", - сказал он на оперативном совещании в понедельник.

Он поручил руководству Минобразования республики проанализировать и исправить ситуацию, и подчеркнул, что не намерен "сворачивать летний отдых детей".

"Немножко, видимо, расслабились. (...) Для того, чтобы встряхнулись, те, кто там был, уволены. Остальным - шуток нет", - добавил он.

Руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что в республике зарегистрированы случаи заноса COVID-19 в десять организаций летнего отдыха детей. По ее данным, очаги коронавирусной инфекции выявлены в семи пришкольных лагерях дневного пребывания и в трех загородных.

"В одном учреждении (детский оздоровительный лагерь "Чайка - ИФ) ситуация была критическая: при выходе на объект мы обнаружили множественные нарушения, в том числе, режима посещения родителями", - отметила Казак, уточнив, что положительные результаты тестов на коронавирус в этой организации выявлены у 45 детей и одного сотрудника.

Как сообщалось, в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Дюртюлинском районе Башкирии выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. В середине июля заболевание было диагностировано у четверых несовершеннолетних отдыхающих.

Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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