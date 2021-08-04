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В Башкирии завели уголовное дело из-за вспышки COVID в детском лагере

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Башкирии, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

"По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле этого года у 45 отдыхающих лагеря и 1 сотрудника диагностирован COVID-19. Всего в лагере отдыхали 344 ребенка и работали 47 взрослых сотрудников.

"Надзорными мероприятиями установлено, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями", - отметила пресс-служба.

Заболевшие и контактировавшие с ними были незамедлительно вывезены из лагеря, территория и помещения продезинфицированы.

Как сообщалось, что в Башкирии зарегистрированы случаи заноса COVID-19 в более десяти организациях летнего отдыха детей. В частности, вспышка коронавирусной инфекции произошла в детском оздоровительном лагере имени Н.Гастелло в Караидельском районе Башкирии, там заболевание диагностировано у шести несовершеннолетних отдыхающих и пяти сотрудников.

Ранее глава Башкирии поручил уволить директоров детских оздоровительных лагерей, допустивших вспышки коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Август.

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