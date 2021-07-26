Смольный попросил 97 млрд рублей из ФНБ на покупку 950 вагонов метро

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает запрос Петербурга на выделение городу 97 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на покупку 950 вагонов метро, сообщил губернатор региона Александр Беглов президенту Владимиру Путину на совещании по развитию транспортной инфраструктуры.

Он добавил, что Петербург вкладывает в проект и свои деньги.

"Заявка находится на завершающей стадии, просим поддержать этот проект", - обратился он к Путину.

Беглов добавил, что сейчас около 40% вагонов в петербургском метро эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет.

Петербургский метрополитен - второй по величине в России, он состоит из пяти линий и 72 станций. В городе строят две новые линии. В эксплуатации находятся около 1900 вагонов.