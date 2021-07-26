Специалисты изучат загрязнение Байкала брошенными рыболовными сетями
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Стартовал первый этап научно-исследовательской экспедиции по изучению загрязнения озера Байкал брошенными и затонувшими рыболовными сетями, сообщил Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".
В сообщении отмечается, что рыболовные сети, опустившись на дно, продолжают так называемый "фантомный промысел": в них попадают и гибнут обитатели подводного мира. Начинаются процессы гниения, которые приводят к развитию вредоносных водорослей - цианобактерий, отравляющих воду. Ситуацию усугубляет использование рыбаками синтетических сетей, которые практически не разлагаются.
"На сегодняшний день нет данных о загрязнении Байкала затонувшими рыболовными сетями, а также о последствиях, к которым такое загрязнение приводит", - отмечается в сообщении.
Кругобайкальская экспедиция стартовала 25 июля и продлится до 5 августа. По ее итогам будет составлена карта скоплений затонувших сетей в прибрежной зоне Байкала, даны предварительные оценки масштабов загрязнения и рекомендации по решению этой проблемы. Результаты проекта планируется обнародовать до конца декабря 2021 года.
В ходе экспедиции участники изучат прибрежную зону Байкала, дайверы возьмут пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей, а также извлекут их на поверхность.
Организаторами экспедиции выступают Иркутская региональная экологическая организация "Глубина ответственности" и Фонд "Озеро Байкал". Научным партнером является Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН, с которым подписано соглашение о сотрудничестве. В состав экспедиции вошли также профессиональные дайверы, представители Росрыболовства и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В сообщении отмечается, что общий фонд проекта составил 3 млн 562 тыс. рублей.
Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" - российская некоммерческая организация. Имеет статус наблюдателя Ассамблеи ООН по окружающей среде ЮНЕП и единственного члена от России в составе Всемирного Водного совета. Финансируется за счет пожертвований грантовых фондов, корпоративных партнеров и частных доноров.