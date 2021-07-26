Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:42Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

Заключения по реконструкции в Петербурге будут выдавать в электронном виде

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) переводит выдачу заключений по реконструкции и строительству в электронный формат, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

"Новый порядок позволит снизить административные барьеры и упростить процедуру подачи документов", - цитирует пресс-служба главу города Александра Беглова.

Соответствующее постановление принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Новые правила определяют порядок выдачи заключений КГИОП о соответствии проектов реконструкции и строительства городскому закону "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия". Государственная услуга полностью переводится в электронный вид: материалы будут направляться в КГИОП исключительно через Единую систему строительного комплекса, отметили в городской администрации.

Поправки потребовались в связи с тем, что в прошлом году в петербургский закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия" были внесены изменения.

Санкт-Петербург КГИОП

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Сайт Genius заблокировали в РФ в связи с неудалением запрещенного контента

Факельное горение на газопроводе в Пермском крае ликвидировано

Что произошло за день: понедельник, 26 июля

Газопровод "Уренгой - Центр-2" загорелся в Пермском крае

Газопровод "Уренгой - Центр-2" загорелся в Пермском крае

В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского

В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского

"Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса

"Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса

Росстандарт начал проверки АЗС в режиме "тайного покупателя"

Росстандарт начал проверки АЗС в режиме "тайного покупателя"

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');