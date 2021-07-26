Заключения по реконструкции в Петербурге будут выдавать в электронном виде

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) переводит выдачу заключений по реконструкции и строительству в электронный формат, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

"Новый порядок позволит снизить административные барьеры и упростить процедуру подачи документов", - цитирует пресс-служба главу города Александра Беглова.

Соответствующее постановление принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Новые правила определяют порядок выдачи заключений КГИОП о соответствии проектов реконструкции и строительства городскому закону "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия". Государственная услуга полностью переводится в электронный вид: материалы будут направляться в КГИОП исключительно через Единую систему строительного комплекса, отметили в городской администрации.

Поправки потребовались в связи с тем, что в прошлом году в петербургский закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия" были внесены изменения.