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Роскомнадзор пригрозил блокировкой в РФ ресурсу DeviantArt

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в адрес одного из крупнейших интернет-ресурсов для художников DeviantArt требование об удалении запрещенного, в том числе порнографического и суицидального контента, пригрозив в противном случае заблокировать его в РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что ранее РКН неоднократно требовал от администрации ресурса, "популярного у любителей рисования, в том числе среди детей", удалить противоправную информацию.

"В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещенным органами власти и судами контентом", - заявили в Роскомнадзоре.

Там уточнили, что 29 июля РКН направил администрации ресурса очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы.

"Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы. В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен", - отметили там.

DeviantArt - основанная в США в 2001 году коммерческая онлайн-галерея и сообщество художников. Один из самых крупных ресурсов для фотографов, иллюстраторов и писателей.

Он был заблокирован Роскомнадзором 5 августа 2014 года за 12 иллюстраций и две галереи, размещенных авторами и пользователями сайта картинок. 7 августа блокировка была снята.

DeviantArt Роскомнадзор

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