Ростехнадзор приостановил работу угольного разреза на Сахалине

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сахалинское управление Ростехнадзора приостановило работу ООО "Солнцевский угольный разрез" (актив "Восточной горнорудной компании", ВГК) сроком на 30 суток по итогам проведенной внеплановой выездной проверки.

В сообщении Ростехнадзора говорится, что в ходе проверочных мероприятий предприятия было выявлено 39 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В том числе горные работы на разрезе осуществлялись с отклонением от проектной документации, руководитель (генеральный директор) не имеет соответствующего профильного образования, горные работы по проведению траншей, разработке уступов и отсыпке отвалов ведутся с отклонениями от инженерно-геологических условий, на территории наблюдаются на откосах уступов породные нависи и козырьки, говорится в сообщении.

С учетом выявленных нарушений в отношении ООО "Солнцевский угольный разрез" по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ оформлен протокол о временном запрете деятельности сроком на 30 суток. В отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены административные дела по части 2, 3 статьи 9.1.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля произошло обрушение породы в районе склада временного хранения "Солнцевского угольного разреза".

ВГК - крупный экспортер бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, основное угледобывающее предприятие Сахалина, на долю которого приходится около 80% всей добычи в регионе. Основные активы компании - ООО "Солнцевский угольный разрез" и "Угольный морской порт Шахтерск" - вошли в состав ВГК в 2013 году.