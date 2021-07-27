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В Петербурге задержали стрелявшего из окна по подросткам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали местного жителя, которого подозревают в стрельбе по людям из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Пострадали два подростка, которым 16 и 17 лет, они получили ушибы.

Сообщение о стрельбе из окон квартиры в доме 9 по улице Маршала Захарова поступило в полицию около 20:00 в минувший понедельник. По версии следствия, 43-летний хозяин квартиры был пьян и сделал по подросткам несколько выстрелов. На него завели уголовное дело о хулиганстве.

Петербург МВД

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