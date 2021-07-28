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Дело о стрельбе по подросткам в Петербурге расследует СК

осква. 28 июля. INTERFAX.RU - Следователи МВД передали в управление Следственного комитета по Петербургу уголовное дело 42-летнего местного жителя, которого подозревают в стрельбе по подросткам из окна. Дело расследуется по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), напомнили в СК.

По версии следствия, вечером 26 июля подозреваемый был пьян и не меньше трех раз выстрелил из квартиры из пневматического пистолета в сторону детской площадки. Он попал в двух подростков, которым 16 и 17 лет. Они получили ушибы и лечатся амбулаторно.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Меру пресечения ему еще не выбрали.

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