В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Государственную думу поступил законопроект, который запрещает тратить детское пособие на любые товары, работы и услуги, которые не предназначены для ребенка - в частности, на табачные изделия и алкоголь.

Согласно документу (1222099-7), для детского пособия предлагается создавать "социальный электронный счет", привязанный к карте "Мир" родителей или опекунов. Государство получит возможность контролировать транзакции по этому счету с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.

Как следует из пояснительной записки, в частности, станет невозможной оплата алкоголя, табака и иных товаров, перечень которых установит правительство России. Тем не менее, по мысли авторов, торговым организациям придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов для подключения к новой системе - на эти цели предлагается выделить деньги, которые будут сэкономлены за счет сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам.

При этом дополнительных федеральных расходов не предполагается, следует из сопроводительных документов.

Законопроект внесен Курганской областной думой. Региональное заксобрание отмечает, что инициатива, несмотря на несущественный размер пособия на ребенка, установленный в некоторых регионах, будет способствовать защите прав детей.