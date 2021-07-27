"Роснефть" проиграла тяжбу о строительстве автосервиса в Туапсе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ПАО "НК "Роснефть"", которая оспаривала решение администрации Туапсе разрешить строить автосервис рядом с ее трубопроводом.

"Роснефть" в феврале 2020 года обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ООО "РН-Морской терминал Туапсе" и индвивидуальному предпринимателю Ольге Улиско и потребовала признать недействительным разрешение на строительство автосервисного предприятия, которое в 2018 году выдала администрация Туапсе. В июне 2020 года в процессе ответчики были заменены на администрацию Туапсе.

В апреле 2021 года суд отказал "Роснефти", поскольку компания не предоставила никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении ее прав и законных интересов при строительстве объекта.

Компания подала апелляцию на это решение. Она мотивировала жалобу тем, что разрешение на строительство допускает возведение автосервиса без учета охранной зоны технологического трубопровода. Кроме того, строительные работы создают реальную угрозу причинения значительного ущерба заявителю, а также жизни и здоровью людей и экологической обстановке, поскольку нефтепровод и строящийся автосервис находятся на селитебной, плотно застроенной территории.

Суд установил, что администрация Туапсинского района в 2011 году предоставила "Роснефти" в аренду участок в 9495 кв. метров для эксплуатации эстакады нефтепровода от узла задвижек до границы морской части глубоководного причала и нефтепирса по той же улице, где должен быть построен автосервис.

В январе 2020 года арендатор трубопроводов уведомил "Роснефть", что в непосредственной близости к трубопроводам строят разрешенный объект.

Для выяснения обстоятельств суд первой инстанции назначил две экспертизы, которые выявили нарушения градостроительных норм и правил при осуществлении строительства объекта в границах земельного участка. Более того, строительство автосервиса не соответствует требованиям промышленной и пожарной безопасности, указали эксперты.

Однако, исследовав и оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что "Роснефть" не указала, какое именно нарушенное право в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности необходимо восстановить. Компания также не предоставила доказательств, свидетельствующих о нарушении ее прав и законных интересов такой застройкой.

"С учетом изложенного апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции правомерно и обоснованно пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований", - отмечается в материалах.

Определением от 10 марта 2020 года по заявлению "Роснефти" приостановлено действия разрешения на строительство. В связи с отказом в удовлетворении заявления, суд также обосновано пришел к выводу об отмене данного определения.

Таким образом, решение Арбитражного суда Краснодарского края оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

На сайте "Роснефти" сообщается, что "РН-Морской терминал Туапсе" расположен в непосредственной близости от Туапсинского НПЗ. Перевалочная мощность терминала составляет около 17 млн тонн в год, он используется в основном для экспорта нефтепродуктов, производимых на НПЗ компании, и перевалки ресурса третьих сторон. Также терминал используется для перевалки нефтепродуктов на внутренний рынок, предоставляет услуги по бункеровке судов.