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"Роснефть" заявила о непричастности к разливу нефти в Туапсе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" и ее дочерние общества не являются источником загрязнения акватории Черного моря и реки Туапсе, говорится в заявлении компании.

"Напротив, предприятия "Роснефти" – Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал – оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории", - заявила НК.

Отмечается, что предприятия установили многоступенчатые боновые заграждения, организован сбор нефтесодержащей пленки с поверхности воды.

Разлив был обнаружен 24 мая на реке Туапсе выше места расположения Туапсинского НПЗ.

В Туапсе введен режим "Повышенная готовность". По факту загрязнения акватории Черного моря Росприроднадзор возбудил административное дело.

"Согласно официальному пресс-релизу администрации города Туапсе, нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Вытекание нефтесодержащей жидкости было выявлено при водолазном обследовании акватории моря в Туапсе в 790 метрах от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора", - напоминает "Роснефть".

Компания указывает, что выше по течению реки Туапсе, где произошел разлив, располагаются дома частного сектора, складские помещения, станции технического обслуживания, выпускной глубоководный канализационный коллектор, нефтеперекачивающая станция (НПС) "Заречье" и наземный трубопровод, принадлежащие АО "Черномортранснефть", асфальтобетонный завод. Также в этом районе находится порт, отмечает компания.

Туапсе Краснодарский край

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