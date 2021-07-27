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В Дубне установили самую большую в Евразии таблицу Менделеева

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Дубне к 65-летнему юбилею Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и города установили самую большую в Евразии периодическую таблицу Дмитрия Менделеева.

В пресс-службе областного Мининвеста уточнили, что это панно площадью более 284 кв.м. Его разместили на стене бассейна ОИЯИ "Архимед" на набережной Волги, его видно и с берега, и с воды.

"То, что подмосковный наукоград Дубна был выбран площадкой для установки самой большой в Евразии Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева - не случайно. Всего со дня образования ОИЯИ в 1956 году Периодическая таблица Д.И. Менделеева пополнилась 18 новыми элементами, из которых в подмосковном Институте было синтезировано 10, в том числе 5 самых тяжелых элементов", - заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2019 году в Перте университета Западной Австралии изобразил на стене одного из корпусов таблицу Менделеева площадью 662 квадратных метра.

Дубна Дмитрий Менделеев Московская область

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