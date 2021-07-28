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Ростуризм продлил продажи туров по РФ с кешбэком до конца августа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм сообщил о продлении на месяц текущего этапа продаж туров по России с кешбэком, который должен был закончиться 31 июля.

"Сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Напомню, что туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы, туристу автоматически на карточку возвращается до 20% от стоимости поездки", - сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в среду.

По ее словам, программой с момента ее запуска воспользовались более двух миллионов человек.

Глава Ростуризма напомнила, что текущее окно продаж завершается 31 июля.

"При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", - добавила Догузова.

Она добавила, что осенью можно отправляться в экскурсионные поездки по России, в том числе в Казань, Нижний Новгород, Самару, в Москву, Санкт-Петербург. Доступен и активный отдых на Алтае, в Сибири, Урале, а также оздоровительный в санаториях по всей стране.

Всего, по данным Ростуризма, за время действия программы с прошлого года ей воспользовались более двух миллионов человек. Они купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.

Число участников программы на второй год ее проведения выросло вдвое. Сейчас в ней участвуют 74 агрегатора, 2761 объект размещения, 671 туроператор.

Приобрести туры с кешбэком можно на сайте мирпутешествий.рф. По условиям акции, оплатить их можно только картой "Мир" в онлайне, на ту же карту происходит возврат денег.

Ростуризм

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