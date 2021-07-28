Приставы приостановили снос исторического здания-холодильника в Петербурге

Место, на котором в 1909 году было построено здание, считалось природной аномалией

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Служба судебных приставов приостановила демонтаж исторического промышленного здания-холодильника в центре Петербурга на улице Шкапина, 43-45. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов.

"Мы возбудили исполнительное производство вчера, как только к нам поступил исполнительный лист из Куйбышевского районного суда. Должник, в данном случае КГИОП, уведомлен. Все требования (по прекращению сноса здания - ИФ) ему выставлены", - сказали в ведомстве.

Член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Анна Капитонова сообщила агентству, что в среду представители застройщика вызваны в прокуратуру для получения уведомления о незаконности работ. Градозащитники дежурят на месте круглосуточно, чтобы не допустить возобновления сноса.

Демонтаж начался еще в понедельник. Строителям удалось разобрать часть стены исторического здания-холодильника. Во вторник полиция, по словам градозащитников, пыталась дважды приостановить снос и даже задержала двух крановщиков, но после ухода сотрудников правоохранительных органов демонтажные работы продолжились. На объекте появился информационный щит о том, что снос ведет СК "Прайд".

19 июля Куйбышевский районный суд временно запретил сносить здания на территории бывшего хладокомбината №4 по адресу: улица Шкапина, дома 43-45. Решение было принято в качестве меры предварительной защиты по иску депутата муниципального округа "Московская застава" Владимира Каплюка и журналиста Олега Мухина к комитету по госконтролю, использованию, охране памятников истории и культуры (КГИОП). Заявители настаивают на исторической ценности зданий и выступают против строительства на их месте жилого дома. В суде они оспаривают заключение комитета на эскизный проект жилого комплекса на этом участке.

Ранее активисты направили в КГИОП просьбу о признании склада-холодильника и соседнего здания объектами культурного наследия. Однако в самом ведомстве "Интерфаксу" на прошлой неделе сообщили, что данные постройки и еще несколько сооружений вокруг не могут быть включены в реестр объектов культурного наследия.

"Здания по адресу: Шкапина ул., д. 43-45, лит. А, И являются историческими, потому что были построены до 1917 года, однако они не формируют уличный фронт застройки и находятся в аварийном состоянии. Здания под лит. Л, Н, Е, В и Ж (...) формируют уличный фронт, но не относятся к историческим", - говорится в ответе КГИОП на запрос агентства. В ведомстве сослались на городской закон №820-7 ("О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия") и отметили: "внешний облик всех перечисленных зданий не подлежит восстановлению".

Окончательное решение по обращению градозащитников КГИОП еще не принял.

Один из заявителей иска, журналист Олег Мухин ранее сказал агентству, что в этом районе историческими должны считаться все здания, которые были построены до 1957 года. "Государство охраняет историческую застройку, под которой, как правило, подразумеваются здания до 1917 года постройки. Но эта зона охраны относится к периферийной, и здесь охраняются здания до 1957 года", - объяснил Мухин.

В том же городском законе №820-7, на который ссылается КГИОП, действительно говорится, что "историческое здание здание, строение, сооружение... в зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга... построенное до 1957 года".

Как ранее сообщали городские СМИ, в начале лета бывшую территорию хладокомбината площадью около 1,4 га на улице Шкапина (дома 43-45) купило ООО "Реалтитека", учрежденное известным петербургским застройщиком Glorax development. Там планируется построить жилой комплекс площадью около 38 тыс. квадратных метров. При этом в КГИОП агентству сообщили, что заключение по эскизу многоквартирного жилого дома с подземным гаражом было выдано еще в марте этого года.

Промышленное шестиэтажное здание-холодильник товарищества "Унион" было построено в 1909 году по проекту известного архитектора-модерниста Фридриха Постельса. Это место считалось "природной аномалией". Температура здесь на 3-5 градусов ниже, чем в городе. Рядом находилось другое здание-"холодильник". Оба предприятия обеспечивали две трети нужд Петербурга. В советское время на месте товарищества "Унион" возник Ленхладокомбинат №4. Секрет аномалии, которая получила название "нарвский холод", по версии ученых, заключается в присутствии плывуна (насыщенный водой грунт), который получился в результате осушения двух рек.