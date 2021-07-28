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Легкомоторный самолет, потерпевший аварию в Приамурье, садился на трассу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Потерпевший аварию в Амурской области легкомоторный самолет вынужденно сел на федеральной автомобильной дороге "Амур".

"По метеоусловиям самолет был вынужден осуществить посадку на федеральной автомобильной дороге "Амур" Архаринского района Амурской области", - сообщает сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Уточняется, что на борту был только пилот, пассажиров не было. "Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет", - отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что наименование самолета не Cessna, а Stinson-108. Правоохранительные органы устанавливают принадлежность самолета.

Предварительно установлено, что днем 28 июля самолет летел в Читу из Хабаровска.

"Пилот сообщил, что будет приземляться в Архаре на запасном аэродроме. Видимо не дотянул", - сообщил ранее агентству информированный источник.

Ранее сообщалось, что причиной жесткой посадки самолета стал отказ двигателя.

Следователи устанавливают детальные обстоятельства происшествия. Организована доследственная проверка по факту авиаинцидента. Ее проводит Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В свою очередь в УМВД Амурской области "Интерфаксу" сообщили, что информация о том, что на обочине федеральной дороги находится легкомоторный самолет, в отделение полиции по Архаринскому району поступила около 15:00 по местному времени. Полиция организовала охрану места происшествия и проезд автомобилей.

Амурская область СКР

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