Высокопоставленный сотрудник МВД Бурятии задержан при получении взятки в 15 млн руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Замначальника следственного управления - начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии задержан в Иркутске при получении взятки в 15 млн рублей, сообщается на сайте СКР.

Там отмечается, что 27 июля в гостинице Иркутска он получил через посредника взятку от адвоката обвиняемого по делам, которые расследует бурятское МВД, и был задержан на месте преступления. Следствие считает, что с помощью взятки представители обвиняемого в мошенничестве и имущественном ущербе пытались решить вопрос о прекращении дела.

В отношении сотрудника МВД возбуждено дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Бурятии сообщалось, что министерство проводит служебную проверку в отношении своего высокопоставленного сотрудника, подозреваемого в получении крупной взятки. В случае установления вины его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и он понесет ответственность в соответствии с законодательством.