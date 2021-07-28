ЦБ решил дать возможность открывать инвестиционные счета в НПФ и на маркетплейсах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов", который Банк России опубликовал в среду для общественного обсуждения.

В частности, в этот перечень могут быть включены негосударственные пенсионные фонды (НПФ), управляющие компании паевых инвестиционных фондов (УК ПИФ), а также финансовые платформы.

Расширение линейки ИИС

"Расширение линейки ИИС, возможностей их открытия и использования будет в большей мере удовлетворять потребностям разных пользователей, способствовать удлинению сроков вложений, а также развитию конкуренции на финансовом рынке", - считают в ЦБ РФ.

"Для конкурентной среды мы считаем, что неправильно, что гражданин ограничен возможностью работать только с одним провайдером, который открыл ему ИИС. Поэтому мы говорим, что таких ИИС может быть сколько угодно, но при этом льгота налоговая, которая предоставляется государством, она должна быть одна на все ИИСы. То есть это не означает мультиплицирование льготы. Если ИИСов много и я хочу приобретать какие-то продукты без брокера, например, ценные бумаги на маркетплейсе или паи паевого фонда непосредственно у управляющей компании, я прихожу, мне открывают соответствующий счет, и с этого счета я буду приобретать без брокера данные ценные бумаги. А те ценные бумаги, которые я хочу приобретать с брокером – я открываю ИИС у брокера и работаю с ним. Кому-то отдам часть своих денег в доверительное управление, открою еще один ИИС. Поэтому вот это разнообразие и возможности по открытию ИИС выровняют возможности участников финансового рынка предоставлять услуги российским гражданам", - пояснил первый зампред Банка России Сергей Швецов в ходе пресс-конференции.

Типы индивидуальных инвестиционных счетов

ИИС – специальные инвестиционные счета, призванные стимулировать граждан к долгосрочным вложениям на фондовом рынке за счет налоговых льгот. Для получения налоговых льгот деньги с ИИС нельзя выводить в течение трех лет, а максимальная сумма пополнения – 1 млн рублей в год.

Сейчас действуют ИИС двух типов: А (первый) и Б (второй). По ИИС-1 можно получить налоговый вычет в пределах 52 тыс. рублей, по ИИС-2 – освобождение от НДФЛ при проведении операций на фондовом рынке. При этом с использованием ИИС разрешается покупать не только российские, но и иностранные ценные бумаги, если они торгуются на российских биржах.

Сейчас ИИС может открываться брокером или управляющим на основании отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами. Ранее ЦБ РФ уже подтверждал свои планы по созданию так называемых ИИС-ПИФ, которые предлагала ввести Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). ИИС-ПИФ – это не отдельный вид ИИС. Это возможность присвоения статуса ИИС лицевому счету в реестре пайщиков ПИФ, гражданин в этом случае также может выбирать вид своего счета – первого или второго типа.

Работа над реформой ИИС

В данный момент идет работа над реформой ИИС: планируется увеличить лимит ежегодных взносов, предоставить возможность частично изымать средства без закрытия счета и потери налоговых льгот, а также открывать несколько счетов у разных посредников.

Кроме того, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования 10 лет. По ИИС-3 также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных ИИС первого и второго типа. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС-3 составит 6% от заработной платы, будут освобождены от налогообложения дивидендные доходы по российским акциям.

"Банк России не считает целесообразным стимулировать инвестиции российских граждан в иностранные активы за счет бюджетных средств. В связи с этим налоговая база по доходам по ИИС-3 будет считаться раздельно для российских и иностранных активов, и льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам. При этом доля российских активов на ИИС-3 должна быть не менее величины, установленной правительством", - отмечается в документе.