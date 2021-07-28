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ЦБ хочет отслеживать активность торговли акциями после IPO

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует проводить мониторинг размещений и активности торговли акциями после IPO, чтобы не допускать манипулирования ценой акций при первичном размещении, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка России" в 2022-2024 годы. Проект вынесен на общественное обсуждение.

"Российские организации в отличие от зарубежных пока мало используют потенциал рынка первичного размещения (IPO) для привлечения финансирования. Вместе с тем восстановление российской экономики после острого периода пандемии, существенный рост числа частных инвесторов могут создать "окно возможностей" для тех компаний, которые планируют выход на биржу", - считает регулятор.

"Для повышения привлекательности долевого финансирования Банк России будет содействовать организации эффективного, транспарентного для компаний и инвесторов рынка IPO. Банк России планирует осуществлять мониторинг размещений и активности торговли акциями после IPO для пресечения недобросовестных практик, связанных с ценовым манипулированием при первичном размещении", - говорится в проекте..

"Для стабилизации цены используются такие практики, как green shoes, brown shoes, и они - действия андеррайтеров, отличаются в этом смысле на определенный период после IPO от того, что происходит на обычных торгах. Поэтому мы будем учитывать, какую форму стабилизации эмитент выбрал на период после IPO, и учитывать ее при мониторинге рынка и собственно формировании выводов относительно того, есть манипулирование или нет", - объяснил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Банк России Сергей Швецов

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