Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

В "Биокаде" пообещали высокий уровень нейтрализующих антител от своей COVID-вакцины

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Большинство антител, вырабатываемых организмом после вакцинации векторным препаратом "Биокада" BCD-250, будут нейтрализующими благодаря модификациям, обеспечивающим специфичность и высокую иммуногенность доставляемого в клетки Spike-белка, сообщила в среду пресс-служба компании.

"В новой вакцине модифицирован и сам трансген. Фрагмент Spike-белка выбран таким образом, чтобы большая часть вырабатываемых на него антител была нейтрализующими. Дополнительно была проведена его оптимизация", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Биокада".

В результате при тестировании препарата "Биокада" на культурах живых клеток выработка антител, связывающих S-белок коронавируса, оказалась в 26 раз выше по сравнению с эффектом от введения вакцины с природной версией фрагмента вирусного белка.

"Тесты in vitro показали, что это привело к значительному росту его экспрессии: трансген экспрессируется в 26 раз сильнее, чем обычная природная нуклеотидная последовательность этого гена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что созданных по этой технологии вакцин для профилактики COVID-19 в мире еще не зарегистрировано. По словам представителей "Биокада", BCD-250 также заранее оптимизирована для противодействия варианту коронавируса "дельта".

При этом препарат разработан на основе рекомбинантного аденоассоциированного вируса (rAAV), который считается одной из самых безопасных терапевтических платформ, в том числе и для разработки вакцин, так как не вызывает у человека заболевания, а основанные на нем векторы не способны размножаться и рекомбинироваться с другими, "дикими" штаммами. Как и другие вирусные векторы, они представляют собой лишь белковую оболочку, с помощью которой генетический материал (трансген), с которым нужно ознакомить организм, попадает в клетки, добавили в пресс-службе. Предполагается, что благодаря его использованию удастся избежать таких реакций организма на вакцину, как гриппоподобный синдром и недомогание.

26 июля стало известно, что Минздрав РФ выдал компании "Биокад" разрешение на проведение I-II фаз испытаний рекомбинантной векторной вакцины. Исследование будет проводиться в Санкт-Петербурге на базе медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.

Биокад BCD-250 коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 28 июля

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Безработица в РФ в июне снизилась до 4,8% и приблизилась к доковидному уровню

Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову оставлен в силе

Для Соболь потребовали 2 года ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил

Власти Удмуртии призвали не вывозить зерно из региона из-за дефицита

Власти Удмуртии призвали не вывозить зерно из региона из-за дефицита
Пандемия коронавируса

Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек

РКН потребовал заблокировать аккаунты ФБК и "штабов Навального" в соцсетях

Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

Главреда The Insider Романа Доброхотова увезли на допрос

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');