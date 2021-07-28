В "Биокаде" пообещали высокий уровень нейтрализующих антител от своей COVID-вакцины

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Большинство антител, вырабатываемых организмом после вакцинации векторным препаратом "Биокада" BCD-250, будут нейтрализующими благодаря модификациям, обеспечивающим специфичность и высокую иммуногенность доставляемого в клетки Spike-белка, сообщила в среду пресс-служба компании.

"В новой вакцине модифицирован и сам трансген. Фрагмент Spike-белка выбран таким образом, чтобы большая часть вырабатываемых на него антител была нейтрализующими. Дополнительно была проведена его оптимизация", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Биокада".

В результате при тестировании препарата "Биокада" на культурах живых клеток выработка антител, связывающих S-белок коронавируса, оказалась в 26 раз выше по сравнению с эффектом от введения вакцины с природной версией фрагмента вирусного белка.

"Тесты in vitro показали, что это привело к значительному росту его экспрессии: трансген экспрессируется в 26 раз сильнее, чем обычная природная нуклеотидная последовательность этого гена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что созданных по этой технологии вакцин для профилактики COVID-19 в мире еще не зарегистрировано. По словам представителей "Биокада", BCD-250 также заранее оптимизирована для противодействия варианту коронавируса "дельта".

При этом препарат разработан на основе рекомбинантного аденоассоциированного вируса (rAAV), который считается одной из самых безопасных терапевтических платформ, в том числе и для разработки вакцин, так как не вызывает у человека заболевания, а основанные на нем векторы не способны размножаться и рекомбинироваться с другими, "дикими" штаммами. Как и другие вирусные векторы, они представляют собой лишь белковую оболочку, с помощью которой генетический материал (трансген), с которым нужно ознакомить организм, попадает в клетки, добавили в пресс-службе. Предполагается, что благодаря его использованию удастся избежать таких реакций организма на вакцину, как гриппоподобный синдром и недомогание.

26 июля стало известно, что Минздрав РФ выдал компании "Биокад" разрешение на проведение I-II фаз испытаний рекомбинантной векторной вакцины. Исследование будет проводиться в Санкт-Петербурге на базе медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.