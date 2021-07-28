Скончался руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр общего машиностроения СССР, первый зампредседателя Совета обороны СССР Олег Бакланов умер в 89 лет, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - написал Рогозин в твиттере в среду.

Бакланов родился 17 марта 1932 в Харькове. Он был министром общего машиностроения СССР, первым зампредседателя Совета обороны СССР, секретарем ЦК КПСС (1988-1991). Бакланов занимал пост депутата Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989), был народным депутатом СССР (1989-1992), героем Социалистического Труда (1976) и лауреатом Ленинской премии (1982).

C 18 по 21 августа 1991 года являлся членом государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР. С августа 1991 по январь 1993 года находился под стражей по делу ГКЧП, обвинялся в заговоре с целью захвата власти, но в дальнейшем был амнистирован вместе с другими обвиняемыми по этому делу.