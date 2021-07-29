Смольный решил выяснить отношение петербуржцев к детям с инвалидностью

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге комитет по образованию проводит онлайн-опрос об отношении горожан к детям с ограниченными возможностями, сообщила на пресс-конференции временно исполняющий обязанности заместителя председателя комитета Елена Спасская.

Опрос решили запустить после инцидента, когда гулявшая с ребенком женщина пыталась прогнать с детской площадки у ЖК "Балтийская жемчужина" детей с аутизмом, говоря, что эти дети пугают других и должны гулять отдельно.

"Поймем, с какими возражениями нам предстоит работать", - объяснила Спасская. Результаты опроса и предложения некоммерческих организаций, работающих в сфере инклюзивного образования, будут представлены двум профильным вице-губернаторам добавила она.

"Мы стараемся создать инклюзивную среду, мы стараемся интегрировать особых детей в общество, но общество, как минимум, в лице некоторых людей, не готово их принять и не готово реагировать адекватно", - отметила чиновница.

Ранее в 2021 году вице-губернатор Ирина Потехина уже опрашивала в соцсетях родителей о том, говорят ли они со своим ребенком о детях с ограниченными возможностями. Как сказала Спасская, опрос показал, что многие считают, что это важно обсуждать, но не знают, как это сделать правильно.

Сейчас в Петербурге живут более 22 тысяч детей с ограниченными возможностями, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Мы много делаем, но еще недостаточно, чтобы избегать таких фактов, упреждать их. Не помогаем в полной мере тем, кто нуждается в помощи", - прокомментировал он инцидент на детской площадке.

Видеозапись конфликта петербурженки с воспитателями детей с аутизмом распространилась в интернете. Проверки в связи с этим начали прокуроры и Следственный комитет.