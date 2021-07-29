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Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Входящий в "Росатом" холдинг "Атомредметзолото" заинтересовался добычей лития в России и возможных проектах за рубежом, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Эту информацию изданию подтвердил директор по развитию бизнеса компании Руслан Димухамедов.

АРМЗ рассматривает возможность добычи литиевых соединений в Мурманской и Иркутской областях, а также в Южной Америке и других странах. По словам Димухамедова, в российские литиевые проекты инвестиции могут превысить 50 млрд рублей, точные суммы будут определяться по мере реализации этих планов.

"Рассчитываем на налоговые льготы, снятие административных ограничений, содействие в привлечении долгосрочного проектного финансирования и так далее", - добавил Димухамедов.

АРМЗ намерен производить до 50 тысяч тонн соединений лития в год, вывести производства на промышленные объемы добычи холдинг намерен до 2030 года.

Инвестиционный паспорт проекта по добыче 45 тысяч тонн гидроксида лития в год вынесен на рассмотрение в "Росатом", заявил "Коммерсанту" замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных.

АРМЗ отвечает за реализацию направления "Редкие и редкоземельные металлы" в "дорожной карте" "Технологии новых материалов и веществ". В группу редких металлов входят, например, литий, ванадий и молибден. По информации "Коммерсанта", стоимость программы оценивается в 284,6 млрд рублей до 2024 года. Из бюджета на нее будет выделено 62,67 млрд рублей, "Росатом" вложит 17,7 млрд рублей, а его партнеры — 144,6 млрд рублей.

Добычными проектами "Росатома" за рубежом занимается холдинг Uranium One. По данным газеты, холдинг рассматривает возможность покупки доли в компаниях-владельцах прав на недропользование в Аргентине и Чили с запуском в 2027 и 2029 годах.

Росатом Минпромторг АРМЗ Мурманскаяа область Иркутскаяа область Руслан Димухамедов

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