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Директора свердловского завода будут судить за гибель подростка в цеху

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Директор кирпичного завода в Кушве (Свердловская область) предстанет перед судом по делу о гибели в производственном цехе 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего директора ООО "Кушвинский кирпичный завод". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 июля 2020 года. По данным прокуратуры, 15-летнего шихтовщика из-за отсутствия ограждений затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части ленточного конвейера, в результате чего он погиб на месте. При этом было установлено, что подросток работал на заводе с 25 июня, но трудовой договор с ним не заключался.

Как уточняет пресс-служба регионального следственного управления СКР, подросток работал с ведома директора завода. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до четырех лет лишения свободы. Свою вину директор не признал.

"В ходе следствия приняты меры по недопущению впредь обстоятельств, которые способствовали трагедии", - подчеркнули в управлении.

Свердловская область

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