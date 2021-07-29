РФ и Китай в августе проведут учения с привлечением 10 тыс. военнослужащих

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - РФ и Китай в середине августа проведут оперативно-стратегическое учение, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется, общая численность войск, принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек.

"Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа на территории Китайской Народной Республики", - заявили в военном ведомстве в четверг.

Там заявили, что учения пройдут на полигоне "Цинтунся" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

"В учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику. Руководство учением будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран", - сообщило ведомство.

Военные сообщили, что задачами учений являются укрепление развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.