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Приморец представил новый способ переработки ядерных отходов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Инновационный подход к переработке ядерных отходов предложил на федеральном конкурсе " Моя страна - моя Россия" житель Приморья Михаил Гурин, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Магистр Дальневосточного федерального университета Михаил Гурин попал в десятку сильнейших участников номинации "Экология моей страны" всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". Он предложил инновационное решение по получению криптона и ксенона из отходов ядерной энергетики", - говорится в сообщении.

Сейчас криптон и ксенон получают из воздуха путем криогенной дистилляции. Это требует серьезных затрат. Разработка Гурина позволит получать те же вещества из отходов, в то же время очищая атмосферный воздух.

"Россия - единственная страна, идущая к закрытому топливному циклу, то есть после выработки ядерного топлива оно не хоронится, а идет на переработку ", - рассказал конкурсант.

В 2021 году Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" прошел в рамках основных мероприятий Года науки и технологий. Его участниками в XVIII сезоне стали 91 тыс. 147 человек со всей страны, а также граждане Белоруссии, Украины, Азербайджана, Египта, Вьетнама, Великобритании и США.

Приморье

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