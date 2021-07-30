Экс-министра Башкирии отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения экс-главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики в пятницу.

Суд изменил меру пресечения бывшему министру с домашнего ареста на заключение под стражу, сказал собеседник агентства.

Решение принято по итогам рассмотрения ходатайства следствия. Срок содержания в СИЗО - до 11 сентября.

Как сообщалось, экс-главе республиканского Минстроя инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2017 году он, зная, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не проведены пусконаладочные работы и объект не подготовлен к эксплуатации, подписал акт о завершении строительства в рамках госконтракта.

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования. В результате преступных действий обвиняемого бюджету Башкирии причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.

Ранее Кировский районный суд Уфы заключил Кучарбаева под стражу, однако 10 февраля Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест.

По этому же уголовному делу был задержан экс-министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев.