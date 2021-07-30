Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 196 582 301+613 991

Экс-министра Башкирии отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения экс-главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики в пятницу.

Суд изменил меру пресечения бывшему министру с домашнего ареста на заключение под стражу, сказал собеседник агентства.

Решение принято по итогам рассмотрения ходатайства следствия. Срок содержания в СИЗО - до 11 сентября.

Как сообщалось, экс-главе республиканского Минстроя инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2017 году он, зная, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не проведены пусконаладочные работы и объект не подготовлен к эксплуатации, подписал акт о завершении строительства в рамках госконтракта.

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования. В результате преступных действий обвиняемого бюджету Башкирии причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.

Ранее Кировский районный суд Уфы заключил Кучарбаева под стражу, однако 10 февраля Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест.

По этому же уголовному делу был задержан экс-министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев.

Башкирия

Новости по теме

Новости

Сервис Samsung Pay могут запретить в России

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года

Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года
Пандемия коронавируса

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Роспотребнадзор увеличил срок передачи данных о ПЦР-тесте для въезжающих

Источники заявили, что на уехавших в США Баданина и Рубина не заводили дела

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

Что произошло за день: четверг, 29 июля

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');