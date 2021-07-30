Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Роскомнадзор направил ему уведомление о блокировке сайта на территории России.

"Роскомнадзор сегодня уведомил меня о блокировке Gulagu.net на территории РФ по требованию ФСИН и ФСБ", - написал Осечкин в своем фейсбуке в пятницу.

Из данных сервиса Роскомнадзора о блокировках следует, что доступ к ресурсу Gulagu.net ограничен на основании статьи 15.4 ("Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети "Интернет") федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в которой указан порядок ограничения доступа к интернет-ресурсу. Решение об ограничении доступа принято Мосгорсудом 16 июня.

Осечкин добавил, что была создана копия сайта Gulagu.net и что он готовит материалы для обжалования решения Роскомнадзора в Европейском суде по правам человека.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.