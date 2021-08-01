Заразившийся COVID глава Кировской области получил отрицательный тест

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у губернатора Кировской области Игоря Васильева, который с 26 июля работает удаленно из-за заражения, показал отрицательный результат, сообщил глава региона на своей странице во "Вконтакте".

Он отметил, что в понедельник вернется к работе в обычном режиме.

Он отметил, что вакцина помогает ему перенести заболевание в более легкой форме и быстрее поправиться. "Это единственный доступный сейчас способ максимально обезопасить себя и своих близких от последствий вируса", - добавил губернатор.

Васильев поставил прививку от коронавируса в мае. 26 июля он самоизолировался в связи с получением положительного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию. На время лечения губернатор работал удаленно из дома.