Полиция начала проверку после прогулки детей по карнизу многоэтажки в Казани

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правоохранители выясняют обстоятельства прогулки детей по карнизу многоэтажного дома в Казани, причиной проверки стало опубликованное в соцсетях видео бегающих по фасаду высотки ребят, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Татарстану в воскресенье.

"1 августа сотрудники УМВД России по городу Казани обнаружили видеоролик, на котором дети ходят по карнизу здания. Было установлено, что этот дом находится на улице Абсалямова. На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети не пострадали. По данному факту в ОП №17 "Ямашевский" начата проверка, в отношении законных представителей детей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которые в дальнейшем будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в соцсетях появилось видео, где видно как двое детей бегают по выступу фасада многоэтажного дома. Карниз находится на предпоследнем этаже высотного здания.