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Жительница Южно-Сахалинска подозревается в гибели двухмесячного сына

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Жительницу Южно-Сахалинска подозревают в гибели ее двухмесячного сына, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в понедельник.

По версии следствия, 26-летняя жительница областного центра уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. "Во сне женщина своим телом придавила младенца. Смерть ребенка наступила из-за механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба.

Южно-Сахалинск Сахалин Сахалинская область

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