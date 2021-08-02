Глава новосибирского цифрового министерства переходит на федеральный уровень

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов переходит на работу в федеральные органы власти, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

"Он меняет работу, его пригласили на новую работу в федеральный орган исполнительной власти в Москве", - сказал губернатор.

Со своей стороны, сам Дюбанов уточнил "Интерфаксу", что новое место работы связано с "развитием цифровой экономики".

По его словам, пока исполнять обязанности главы регионального министерства будет замминистра цифрового развития и связи Павел Жучков.