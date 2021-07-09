ФБК обжаловал решение суда о признании его экстремистской организацией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) обжаловал решение Мосгорсуда о признании его и так называемых штабов Алексея Навального экстремистскими и запрете их деятельности в РФ.

"Обжаловали решение Мосгорсуда, который признал Штабы Навального, ФБК и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан в РФ НКО-иноагентом - ИФ) экстремистскими организациями. Решение принято с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права, поэтому оно незаконное", - сказали "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", чьи юристы представляют интересы фонда.

Как отмечается в жалобе, судья Мосгорсуда рассмотрел дело в отсутствие более 70 человек, которых он упоминает в решении суда, в том числе Навального.

"Судом приняты решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле. Например, своим решением суд запретил Алексею Навальному, Ивану Жданову, Леониду Волкову, Любови Соболь и другим учреждать некоммерческие организации в России в течение 10 лет, а ряду других политиков выдвигать свою кандидатуру на выборах. С такой проблемой уже столкнулся Илья Яшин, который даже через суд не смог добиться отмены запрета в отношении себя. Ни Яшина, ни других политиков в суд не вызывали, в рассмотрении дела они не участвовали, хотя привлечь их в процесс было обязанностью суда", - отмечается в жалобе.

Кроме того, юристы обращают внимание апелляционной инстанции на имеющие, по их мнению, место в деле нарушения норм международного права. В частности, отмечается, что решение Мосгорсуда противоречит позиции ЕСПЧ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"В апелляционной жалобе на 58 листах мы указываем самые серьезные нарушения и просим вышестоящую инстанцию отменить решение суда. На текущий момент решение суда в силу не вступило, последствия, связанные с признанием ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального экстремистскими организациями не наступили, кроме прекращения их деятельности", - отметили в Команде 29.

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете ФБК и ФЗПГ, а также так называемых штабов Навального.

Кроме того, суд постановил обратить в доход государства имущество экстремистских организаций после удовлетворения ими требований кредиторов.

Как заявляли в прокуратуре Москвы, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "штабы Навального" формируют условия "для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" с целью подготовки почвы для "изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". В надзорном ведомстве также отмечали, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.