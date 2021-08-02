Росавиация договорилась с ОАЭ о взаимном признании сертификатов летной годности

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Росавиация и Генеральная администрация гражданской авиации ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании в области летной годности, сообщает российское ведомство.

"Принимая во внимание обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в авиационном секторе, меморандум нацелен на создание благоприятных условий одобрения типовой конструкции российских вертолетов типа Ми-171А2, экспортируемых в ОАЭ в рамках заключенных торговых контрактов, а также предусматривает расширение на другие типы гражданской авиационной техники", - сказано в сообщении.

Ми-171А2 – многоцелевой вертолет среднего класса, является развитием семейства Ми-8. Может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.