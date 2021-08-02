Группа петербуржцев оспорила переименование улицы Книпович

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербург зарегистрировал иск от группы горожан, которые решили оспорить переименование улицы, названной в честь революционерки Лидии Книпович в Смоляную улицу. Как отмечает объединенная пресс-служба городских судов, к рассмотрению иск еще не принят.

Улице вернули прежнее название "Смоляная" в апреле 2021 года по предложению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

31 заявитель попросили суд признать решение Смольного незаконным и обязать чиновников вернуть название "улица Книпович" на карты, таблички и другие указатели.

Информации об истцах и их политических взглядах в пресс-релизе нет.

Они отмечают, что название "Смоляная" прежде носила только часть нынешней улицы Книпович, поэтому вернуть его можно было "лишь части улицы, но не всему объекту".

Они также считают, что переименование "противопоставляет друг другу граждан, имеющих разное представление о благости советского времени".

"Очевидно, что ненормативное стирание имени революционного деятеля, совершенное по инициативе и настоянию церковных иерархов, может быть интерпретировано как следование давлению церкви, что противоречит Конституции РФ", - цитирует пресс-служба судов.

"Еще в иске есть о советской плановой экономике, колхозной системе и психологии коллективизма, которая воспитывала чувство ответственности за свою страну, за свое рабочее место", - отмечено в пресс-релизе.

Смоляная улица (улица Книпович) находится в Невском районе, она проходит от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе.

Топоним "улица Смоляная" известен с конца 1871 года, она входила в состав Стеклянного городка - исторического района Санкт-Петербурга. Имя революционерки Книпович, в 1890-е годы преподававшей в Смоленской вечерне-воскресной рабочей школе за Невской заставой, улице присвоили в 1976 году.