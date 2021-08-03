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В РФ к 2024 г. планируют создать персонального медицинского помощника

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Платформа по диагностике состояния здоровья будет запущена в России к 2024 году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы предполагаем, что будет создана единая платформа, которая будет ориентирована на вспомогательную диагностику. Это будет дополнительный мониторинг, система будет отслеживать состояние человека, и если начинаются какие-то отклонения, то давать сигнал", - сказал Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24".

Срок создания такой платформы - 2024 год, сказал он.

Белоусов уточнил, что персональный медицинский помощник сначала будет опробован в ходе диагностики людей с гипертонией, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Он отметил, что в этой сфере есть много ограничений, главное из которых - безопасность персональных данных. "Это очень чувствительная сфера, это все должно быть супер защищено, но надо будет этот вопрос решать. Но то, что это будет востребовано - это уже востребовано, потому что кое-какие росточки пробиваются даже и без нашей особой помощи", - сказал первый вице-премьер.

Андрей Белоусов

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