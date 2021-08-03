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Россия обнародовала соглашение о ВТС со Сьерра-Леоне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россия и Сьерра-Леоне договорились о поставках и ремонте вооружения и военной техники, следует из опубликованного соглашения между двумя странами о военно-техническом сотрудничестве. Также они договорились сотрудничать в области подготовки военных кадров.

Межправительственное соглашение было подписано 22 августа 2018 года, вступило в силу 18 марта 2020 года и 3 августа 2021 года было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем также прописаны механизмы реализации договоренностей о сотрудничестве (через контракты), названы органы, уполномоченные на контакты в рамках соглашения (ФСВТС России и Минобороны Сьерра-Леоне), правила обращения с информацией в рамках сотрудничества.

Сьерра-Леоне ФСВТС Правительство Минобороны

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