Полицейский погиб на охоте в Приморье

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели сотрудника полиции устанавливают в Приморском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого УМВД.

"По предварительной информации, в лесу в Шкотовском районе во время охоты 36-летний житель Артема произвел случайный выстрел из охотничьего ружья. В результате инцидента смертельное ранение получил 35-летний участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции", - сказал представитель пресс-службы.

Полицейский находился в лесу в нерабочее время, был в гражданской форме одежды. Руководство УМВД по Приморскому краю по факту случившегося назначило служебную проверку.