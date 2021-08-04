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Младенец со следами побоев попал в больницу в Камчатском крае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Проверка по факту госпитализации в краевую детскую больницу семимесячной девочки со следами побоев проводится в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

По данным пресс-службы, девочку 25 июля со следами ушибов изъяли из семьи сотрудники органов опеки.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей ребенка, органов опеки и попечительства, а также органов профилактики.

Следственное управления СКР региона также проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба этого ведомства.

Камчатка Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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