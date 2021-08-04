В Крыму задержали объявленного в международный розыск уфимского бизнесмена

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Крыму предпринимателя из Уфы Руслана Гилязова, объявленного в международный розыск летом 2021 года по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии во вторник.

Сотрудники уголовного розыска МВД Башкирии задержали разыскиваемого в Ялте, где он скрывался. "Подозреваемый арендовал жилье на окраине города и сменил внешний облик: перекрасил волосы и сбрил бороду. На улицу 39-летний мужчина выходил только в медицинской маске и очках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время предприниматель будет доставлен в Уфу.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Ранее сообщалось, что полицейские возбудили уголовное дело против директора уфимской нефтяной компании, подозреваемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (часть 4 статьи 159, статья 196 УК РФ). Источник "Интерфакса" сообщал, что фигурантом уголовного дела является руководитель ООО "Уфа-транзит" Руслан Гилязов.

Предварительно установлено, что 39-летний подозреваемый в 2017 году получил в одном из банков кредит и часть этих денег в размере более 44 млн рублей похитил обманным путем. Чтобы не исполнять обязательства перед банком и не уплачивать долги по налогам, в 2018 году предприниматель произвел процедуру преднамеренного банкротства юридического лица.

По данным следствия, перед банкротством мужчина вывел имущество организации. Так, техника стоимостью 19 млн рублей перешла в собственность родственницы и его знакомых.

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 40 млн рублей.

ООО было признано банкротом в 2019 году решением Арбитражного суда Башкирии.

Сообщалось также, что Гилязов, являющийся ветераном МВД, в начале мая этого года обратился в общероссийское общественное движение "Ветераны России" с жалобой на сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции башкирского МВД. На основании этого обращения "Ветераны России" попросили руководство ФСБ России, СКР и Генпрокуратуры РФ провести проверку деятельности управления.

Позднее от Гилязова поступило дополнительное обращение о том, что "группой лиц, представившихся сотрудниками УЭБиПК по РБ, была предпринята необоснованная попытка проникновения в офисное здание", принадлежащее ему на праве собственности. Депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Наталья Поклонская попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова и председателя СК Александра Бастрыкина провести проверку по данному заявлению.