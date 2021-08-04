СК проверит видео избиения детей жителем Уфы в подъезде

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку в отношении мужчины, избившего двух детей в подъезде дома в уфимском микрорайоне Затон, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкортостану.

В соцсетях появилось видео записи с камер видеонаблюдения многоквартирного дома, на которых мужчина ругается с женщиной, держащей на руках маленького мальчика, а затем хватает за волосы находившуюся рядом девочку постарше и пинает ее ногой в спину. Девочка упала, ударившись об угол стены, но быстро поднялась на ноги и прижалась к женщине. Автор видео сообщил, что камеры наружного наблюдения зафиксировали, как мужчина ударил и мальчика.

Следователи установили, что мужчина является отцом мальчика и сожителем матери девочки. В ходе проверки его действиям будет дана правовая оценка. В СК сообщают, что проводится доследственная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Инцидент произошел в подъезде дома №16/1 по улице Летчиков.