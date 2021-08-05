На избившего детей в подъезде жителя Уфы завели уголовное дело

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Уфе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в избиении трехлетнего сына и девятилетней падчерицы, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Дело завели по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, пьяный уфимец вечером 3 августа около подъезда и в коридоре многоквартирного дома ударил трехлетнего сына и девятилетнюю дочь сожительницы. Девочка получила ушиб ноги, у мальчика следов избиения на теле не зафиксировано.

Семья поставлена на профилактический учет в органах опеки и попечительства администрации района и в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Дети вместе с матерью направлены для временного проживания и психологического сопровождения в республиканский центр "Семья", уточнила пресс-служба.

Ранее в соцсетях появилось видео записи с камер видеонаблюдения многоквартирного дома, на которых мужчина ругается с женщиной, держащей на руках маленького мальчика, а затем хватает за волосы находившуюся рядом девочку постарше и пинает ее ногой в спину. Девочка упала, ударившись об угол стены, но быстро поднялась на ноги и прижалась к женщине. Автор видео сообщил, что камеры наружного наблюдения зафиксировали, как мужчина ударил и мальчика.